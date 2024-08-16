«Ничего в планах врага не изменилось»: ВСУ скулят, что Курская авантюра не дала результат на Донбассе

Анатолий Лапин.  
16.08.2024 15:25
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


Россия не отказалась от плана по полному изгнанию ВСУ со всей территории Донбасса, несмотря на события в Курской области. Напротив, ВС РФ усиливают темпы наступления в ЛДНР и продавливают украинские позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не отказалась от плана по полному изгнанию ВСУ со всей территории Донбасса, несмотря...

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«Ничего в планах врага не изменилось – приоритетная цель у них – это выход на админграницы Донецкой области. Я об этом говорил и месяц назад, и два, – так и есть. Это у них приоритетная цель, и у нас такое впечатление: у меня, у побратимов, у парней из нашей разведки, что куда-то в последние месяц-два начинают спешить. Как говорят журналисты, какой-то дедлайн у них есть…

Политически мне сложно оценить, какие причины – это F-16 или второй «саммит мира», или выборы президента Соединенных Штатов, или переговоры планируются, – я этого не знаю. И они давят, как вода, давят по всему фронту – и Часов Яр, и Лиман, и Торецк, и Покровск.

И где щель, туда они лезут, бросают все резервы. Щель они нашли на Очеретино – там прожали нашу оборону и продолжают туда бросать и продвигаться, это теперь называется Покровское направление.

К сожалению, это правда, они каждый день продвигаются понемногу, выжимают, бросают туда резервы и каждый день мы видим, что какой-то населенный пункт мы теряем

Мне кажется, что, если Донецкая область для них – общий приоритет, то Покровское направление – приоритет приоритетов.

Чтобы вы понимали интенсивность боевых действий – мы не берем боестолкновения небольшие, попытки штурмов. А берем большие штурмы, когда есть попытка прорваться, то их за прошлые сутки на Часов Яре – шесть больших штурмов, на Торецке – восемь, на Покровском направлении – 48», – жалуется Сазонов.

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