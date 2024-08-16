«Ничего в планах врага не изменилось»: ВСУ скулят, что Курская авантюра не дала результат на Донбассе

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Россия не отказалась от плана по полному изгнанию ВСУ со всей территории Донбасса, несмотря на события в Курской области. Напротив, ВС РФ усиливают темпы наступления в ЛДНР и продавливают украинские позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего в планах врага не изменилось – приоритетная цель у них – это выход на админграницы Донецкой области. Я об этом говорил и месяц назад, и два, – так и есть. Это у них приоритетная цель, и у нас такое впечатление: у меня, у побратимов, у парней из нашей разведки, что куда-то в последние месяц-два начинают спешить. Как говорят журналисты, какой-то дедлайн у них есть… Политически мне сложно оценить, какие причины – это F-16 или второй «саммит мира», или выборы президента Соединенных Штатов, или переговоры планируются, – я этого не знаю. И они давят, как вода, давят по всему фронту – и Часов Яр, и Лиман, и Торецк, и Покровск. И где щель, туда они лезут, бросают все резервы. Щель они нашли на Очеретино – там прожали нашу оборону и продолжают туда бросать и продвигаться, это теперь называется Покровское направление. К сожалению, это правда, они каждый день продвигаются понемногу, выжимают, бросают туда резервы и каждый день мы видим, что какой-то населенный пункт мы теряем… Мне кажется, что, если Донецкая область для них – общий приоритет, то Покровское направление – приоритет приоритетов. Чтобы вы понимали интенсивность боевых действий – мы не берем боестолкновения небольшие, попытки штурмов. А берем большие штурмы, когда есть попытка прорваться, то их за прошлые сутки на Часов Яре – шесть больших штурмов, на Торецке – восемь, на Покровском направлении – 48», – жалуется Сазонов.