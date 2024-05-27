Ничего в Швейцарии без Байдена не подпишут – Мельничук

Любовь Смирнова.  
27.05.2024 20:58
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Участие президента США в «мирной конференции» в Швейцарии означало бы принятие какого-то значимого документа, а поскольку это не планируется, то у Байдена есть более важные дела.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участие президента США в «мирной конференции» в Швейцарии означало бы принятие какого-то значимого документа,...

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«Байдену на самом деле не очень неинтересно там присутствовать, поскольку никакой функциональной задачи эта конференция в себе нести не будет. Зеленский очень чётко сформулировал, хоть и в своей абсолютно бредовой манере, о чём вообще этот саммитвыдвинуть некий ультиматум России. Опять же, никакого ультиматума там на самом деле не будет, потому что угрозы абсолютно бессмысленные. Но будет сформулирован какой-то тезис о приверженности некой украинской «формуле мира».

Судя по всему, она и будет продавливаться. По этой же причине страны за пределами НАТО не собираются участвовать в этом процессе, поскольку могут банально быть обманутыми в рамках резолюции. Это абсолютно стандартная практика, когда государства могут быть не согласны с итоговой резолюцией, но могут присутствовать на мероприятии. И дабы не порочить собственный имидж каким-то бредовыми тезисами, туда никто не поедет», – отметил эксперт.

По его словам, присутствие Байдена на конференции обязало бы к каким-то действиям, конкретным шагам. Но участие китайского лидера Си Цзиньпиня, или хотя бы его публичное приглашение, важно для внутреннего информационного поля Украины.

«Это очень значимый аспект современной украинской пропаганды, которая работает на внутренний рынок, что якобы Китай как-то склонен сотрудничать с Украиной, что ничем не подтверждено. Но эта мысль успокаивает украинское общество. Опять же, тезисы об изоляции России хоть как-то надо подчеркнуть, притянуть какую-то конспирологию про Китай.

И я не удивлюсь, если в этом плане про Бразилию банально забыли. Видимо, Бразилию как инфоповод в Киеве не рассматривают», – заключил Мельничук.

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