«Ничему не научился» – беглый российский либерал обрушился с критикой на Зеленского

27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский забыл все свои предвыборные обещания и, бравируя уникальной историей своего избрания, демонстративно молчит, когда в Белоруссии происходят массовые акции протеста.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, о чём говорил Зеленский, когда он избирался. Он говорил: «Смотрите, народы постсоветских государств, вы тоже можете это сделать».

Вот сейчас происходит революция в Белоруссии, какая позиция Зеленского по отношению к соседнему братскому народу? Мёртвая тишина, которая в дипломатии называется – демонстрационное молчание», – заявил Илларионов.

Также экономист возмутился, что Зеленский не выполняет ни одного своего обещания, которое он давал до и после избрания на пост президента Украины.

«Не будем говорить о других странах, поговорим об Украине. Зеленский весной 2019 года обещал, что он проведёт перепись населения, где она? Он обещал провести её ещё в 2019 году, в крайнем случае, в 2020 году. 2020 год заканчивается, но никакой переписи нет. Мы даже не знаем, сколько нас на Украине, сколько тут проживает людей, где эти обещания? Зеленского никто не дёргал за язык, он сам об этом сказал.

Мы раз за разом видим, что те обещания данные Зеленским, которым поверили люди, не выполнены. Он говорил: «Весна придёт – сажать будем». Кто посажен?», – сокрушался либерал.

Он добавил, что не видит никаких признаков того, что Зеленский хоть чему-то научился.

«В июне 2019 года меня кто-то спросил: сколько времени вы даёте Зеленскому? Я ответил: в начале он будет делать ошибки – это закономерно, семь месяцев он будет делать сплошные ошибки, но я надеюсь, что за это время он научится хотя бы базовым урокам государственной деятельности и тогда, после этих семи месяцев, можно будет делать выводы.

Сейчас прошло уже 15 месяцев, видим ли мы хоть какие-то признаки того, что он хоть чему-то научился? Я не вижу ни одного признака», – резюмировал Илларионов.