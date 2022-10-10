«Ничему жизнь не учит» – В Киевском метро во время обстрела пели гимн УПА

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Новости Украины

Прячущиеся от сегодняшнего ракетного удара в киевском метро люди не придумали ничего умнее, кроме как распевать неофициальный гимн гитлеровских коллаборационистов из УПА «Червона калина».

Видео появилось в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах множество людей на ступеньках в метро хором поют бандеровский гимн.

Кроме того, появились видеоролики, где среди прочих присутствует украинская певица Наталья Могилевская, которая по окончанию песни кричит «Слава Украине». «Героям слава» – отзываются певуны. Также есть кадры, где она в вагоне метро раздаёт конфеты.

«Бандеровская «Червона калина» в метро… Поют обычные гражданские, так называемый мирняк. Который кому-то ещё жалко. Под эту песню убивали детей, если что. Жестоко и кроваво», – напомнил в своём тг-канале обозреватель Борис Рожин.

Историк и политолог Владимир Корнилов в комментарии «ПолитНавигатору» констатировал, что жители Киева по-прежнему не могут выстроить логическую цепочку о причинах того, почему их город находится под обстрелом.

«Тот факт, что кто-то из киевлян поёт эту песню, сидя в метро, лишний раз показывает, что связать воедино цепь событий они до сих пор не могут. Они никак не могут понять, что эти песни, эти марши, эти зиги и эти свастики и довели их до данной плачевной ситуации. Вы посмотрите на энтузиазм и радость киевлян в связи с терактом на Крымском мосту. Спустя сутки они искренне ужасаются ответом России, но связать воедино эти два события просто не в состоянии! Мало того, глава МИД Украины Кулеба еще и запрещает в Твиттере западным СМИ связывать эти события! А ведь одно прямо следует из другого. Начиналось все с таких песенок», – объяснил политолог.