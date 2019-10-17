17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Nicht kapitulieren!» – Рада предприняла отчаянную попытку оттянуть крах Украины в Донбассе

В украинском парламенте в очередной раз создана Временная специальная комиссия по восстановлению «территориальной целостности» Украины, целью которой станет создание некоего нового плана для избежания «капитуляции».

С соответствующей инициативой выступил депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группа народных депутатов, которые представляют четыре фракции Верховной Рады: «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» вышли с законодательной инициативой о создании Временной специальной комиссии касательно восстановления территориальной целостности и соблюдения государственного суверенитета на временно оккупированных территориях.

Необходимость создания этой комиссии была продиктована самой жизнью, потому что если вы обратили внимание, реакция общества на любые движения, направленные на дальнейшую деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий является чрезвычайно чувствительной для наших граждан…

Попытка объединить усилия представителей разных политических сил, как мне кажется, позволит снять напряженность и разработать новую дорожную карту, которая снимет любые вопросы о даже теоретической возможности капитуляции перед агрессором», – заявил украинский националист.

В результате подавляющее большинство нардепов поддержало создание комиссии – 316 из 390 депутатов проголосовали за.

Отмечается, что комиссия будет работать на протяжении трех месяцев, после чего по итогам её работы в Раде будет представлен отчет.

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