Ничто не мешает ЛДНР осудить Гармаша и Арестовича за терроризм – Бортник

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Срыв заседания ТКГ по Донбассу украинской стороной из-за присутствия со стороны ЛДНР Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм, свидетельствует о нежелании Украины вообще вести переговоры.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это имитация переговоров, за которой скрывается отсутствие желания договариваться. Если США хотели договориться по Афганистану, то они сели за стол переговоров, госсекретарь, с представителями Талибана которые виновные в организации терактов в США. Талибан в ООН признан террористической организацией. С этими чистыми, классическими террористами сели за стол переговоров и договорились для того, чтобы сохранить жизни, чтобы достигнуть своих целей», – отметил Бортник.

«В своё время Великобритания хотела договориться о мире в Северной Ирландии, она садилась за стол переговоров с людьми, которые торговые центры подрывали и договаривалась с ними. Невзирая на статус террорист – не террорист. Ради будущего, ради того чтобы сохранить жизни в будущем, ради того, чтобы обеспечить мир. Если ты не хочешь договариваться, ты, конечно, можешь своего противника осудить. Но ничто не мешает завтра ЛДНР взять и осудить того же Гармаша и Арестовича за терроризм. Арестович воевал, был военнослужащим. Это – недостаточная мотивация, желание договариваться. Это означает, что сегодня политическая линия государства такова, что нужны вот такие люди чтобы они вели переговоры», – резюмировал Бортник.

Консультации в политической подгруппе ТКГ, запланированные на 6 июля, в очередной раз не состоялись из-за того, что на заседании вновь присутствовала осужденная на Украине Майя Пирогова. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

«После недолгого замешательства, в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и втащили, так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной комнаты переговоров. Впоследствии вышли и все остальные», – написал Гармаш на своей странице в Фейсбук.