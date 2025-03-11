Ничто не мешает России пойти в наступление на Херсон – позывной «Синдбад»

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Река Днепр уже не является серьёзным препятствием для армии России, поэтому активное наступление может начаться и на херсонском направлении.

Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсонское направление спокойное относительно остальных. Оно достаточно статичное. Насколько я понимаю, там просто есть… не то чтобы естественная преграда, потому что после известных событий Днепр не является таким уж суровым и грозным препятствием. Но вместе с тем в головах многих военных он все равно рисуется как естественная преграда», – сказал офицер.