«Ничто не спасает»: экономика Украины продолжает валиться – эксперт

10.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Падение экономики Украины продолжается при том, что в других странах началось восстановление.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже есть первые итоги первого квартала. В сравнении с первым кварталом прошлого года у нас по промышленности падение 2% (при том, что в прошлом году она тоже упала), по аграрному сектору – минус 5%, по грузоперевозкам, которые являются критерием в экономике – минус 6%, по строительству – 13%.

То есть, во всех базовых отраслях промышленности, которые составляют основу экономики, падение и даже не на 1-2 %. И при этом за этот же период за первый квартал рост задолженности по зарплате – 8%. Это – один из социальных итогов. При таких результатах в любой стране мира правительство уже давно пошло бы в отставку в полном составе.

Всё это можно пояснять коронавирусом. Но надо объективно сравнивать это всё с такой же ситуацией в других странах. В других странах тоже каронавирус. Так вот, большинство европейских стран вышли на экономическое восстановление ещё с середины прошлого года, некоторые – с третьего квартала, некоторые догнали в четвёртом квартале, вышли на восстановление.

А у нас завершился первый квартал 2021 года и мы продолжаем падать, и при этом условия одинаковые, а коронавирусные ограничения в Украине намного лояльнее чем в Европе. Там люди даже на улицу выходить не могут. Но при этом у нас экономические результаты намного хуже, причём мы получаем экономическую помощь в разных формах из многих источников.

По данным госказначейства, за первый квартал государственный бюджет выполняется на 91%. То есть, 9% бюджета уже не выполняется… при том, что каждую неделю Минфин выходит на внешний рынок и занимает определённые суммы через облигации внешнего и внутреннего займа. На сегодня привлечено уже почти 100 млрд грн. Но при этом почти 10% бюджета всё равно не выполняется. Вот вам общее состояние экономики.

Откуда всё идёт? Конечно, от действий правительства и Национального банка. Правительство – это фискальная политика, Национальный банк – монетарная политика. Из-за них, из-за правительства и Национального банка у нас такой результат», – резюмировал Андрей Новак.