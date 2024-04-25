«Ничто уже не поможет – мы потеряем и государство, и людей» – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Уже никакая западная помощь не переломит ситуацию на фронте и не спасёт Украину от дальнейшей потери территорий.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже никакая западная помощь не переломит ситуацию на фронте и не спасёт Украину от...

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«На линии фронта враг продавливает нашу оборону, продвигаясь вперёд, выматывая ВСУ. Надо понимать перспективу. Да, сейчас подойдёт кредитное оружие, за которое проголосовали. Но сами же американские и наши военные специалисты в один голос говорят, что это оружие не даст возможности переломить ситуацию на фронте. Что это оружие поможет сдерживать.

Но видя тактику, которую задействуют русские в войне – они идут на перемалывание населения, ВСУ, личного состава. Несоизмеримо количество людей, способных держать оружие, на Украине и в России. Даже если потери будут один к одному, или даже в нашу пользу, всё равно – у нас закончится живая сила. А это обычные люди», – причитал Мосийчук.

«А ещё надо учитывать, что Харьковскую и Сумскую области превращают в Алеппо. И Песков говорит, что это санитарная зона, и тому подобное.

Но мы должны понимать, что чем больше мы потеряем территории в санитарные зоны, не имея оружия, чтобы переломить ситуацию на фронте, нас будут только стирать, перемалывать. И мы в результате потеряем и государство, и людей», – подытожил он.

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