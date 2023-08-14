Ничтожество оккупированной Украиной Одессы

Павел Бодаев.  
14.08.2023 11:35
  (Мск) , Одеса
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Авторская колонка, Дзен, Одесса, Сюжет дня, Украина


Знаете, что такое ничтожество? Нет, вы, конечно, знаете, потому что не первый день живете на этом свете. Но если о ничтожестве в рейтинге государств…

Это когда на Украине даже периодов Кучмы и Януковича, на которые по сей день онанируют «адекватники», субсидии на коммуналку почему-то получали прокуроры — и даже генпрокуроры! — чиновники высшего звена, менты, строительные магнаты (зачем им?!), а старушки, многодетные матери, прочие не-воры гадили в ведро и карябали уполномоченным по правам человека при свечах по причине обрезанных за неуплату коммуникаций.

Знаете, что такое ничтожество? Нет, вы, конечно, знаете, потому что не первый день живете...

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Потому что субсидий у них не было. Ибо справки, подтверждающие, что они нищие, стоили денег. Поэтому у прокуроров были такие справки, а у нищих нет. Тогда это называлась борьбой с бедностью. Побороли.

Это когда в 14-м году первые, еще не такие отважные военкомы, как сейчас, умертвляющие людей сотнями, забирали сыновей у таких же нищих матерей, а они по тупости и от безденежья (что возьмешь с «адекватников»?) не понимали, что это на убой людей Донбасса и надеялись, что вот теперь на военные премии как заживем! Но потом получали кровиночек бандеролями без ручек-ножек и электрочайниками за десять долларов в качестве компенсаций. Это называлось «и Крым наш, и Донбасс наш». Доказали.

Это когда в 22-м году на Украине пришло время робин гудов, отбирающих повестки у богатых и раздающих их бедным. За полтора года они умудрились уничтожить весь генофонд от интеллигенции до работяг, принеся горе почти в каждую нищую украинскую семью (синонимы). Это называлось «Украина непокоренная». И таки да, Банковая не покорилась (равно как не денацифицировалась и прочее).

Все это – ничтожества. Они же не просто занимаются истреблением людей — они выдают это за сознательную войну до последнего украинца.

На этом фоне дичи, смерти, крови… прямо-таки противно было рассуждать о наконец открытом курортном сезоне в Одессе. В середине августа, под конец лета, со специально инсценированными ссорами военных и гражданских властей на предмет допуска «мяса» к морю и минной опасности, когда самому «мясу» на это начхать.

Два года решали, выступали с воззваниями, производили замеры, изучали воду, демонстрируя мировой общественности якобы «мутировавшую из-за рашистских орков, подорвавших Каховскую ГЭС», фауну Черного моря, и…

Наконец разрешили доступ на пляжи (завидуйте, крымчане!). Только из сотен пляжей одесской области официально… открыли лишь шесть. Причем платных. Которые — внимание! — и так себе благополучно работали все время войны.

А нищим же, рискующим ловить бычков на бесхозных песках, сообщили — «эй, гражданина, ты туда не ходи — совсем мертвый будешь». Мол, если зашибет миной, которые мы сами тут пораспихали, не обессудь. Ведь лишь на платных водолазы проверили морское дно.

И ладно бы промолчать, а не кричать о «геройстве» для буржуев (как же стыдно), ведь выходит — от армии откупился, можно и на пляж. Не откупился, но на гражданке ползаешь — сдохни не на войне, а хоть так.

Зато когда очередного такого ненужного и неинтересного гражданина их ПВО же и прихлопнет, опять будет виновата Россия. Вы просто не забывайте об этом. Равно как и о том, так ли уж страдает тот, кто открывает заведения с резиновыми утятами, блядями и водяными горками во время войны?..

И это о ничтожестве тоже.

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