Ничтожная Зе-Рада определила ЧВК «Вагнер» как «международных преступников»

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Верховная рада признала ЧВК «Вагнер», бойцы которого стремительно освобождают Донбасс от боевиков ВСУ, «международной преступной организацией».

Одновременно был принят проект постановления, который касается признания всех без исключения ЧВК РФ «террористическими организациями», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны подчеркивать, что не только на «Вагнере» или не только «Вагнером» как частной компанией пользуется РФ для достижения своих военных целей на нашей территории. Она также использует другие частные военные компании, которые сегодня фактически превратились в частную армию военных преступников и смертников, которые сегодня идут на наших военных везде», – заявила депутат «Европейской солидарности» Ирина Фриз.

В свою очередь, её однопартиец Владимир Арьев припомнил скандал трёхлетней давности, когда была сорвана спецоперация с захватом самолёта с «вагнеровцами».

«А все могло быть немножко иначе. Помните, я три года назад стоял на этой трибуне и говорил о том, что есть доказательства о том, что нынешнее руководство государства… тогдашнее, нынешнее сорвало операцию, уникальную спецоперацию спецслужб по задержанию и изъятию «вагнеровцев», и осуждению возможного их потом в Украине. Если бы сегодня «вагнеровцы» были в тюрьме в украинской, то была бы совсем другая ситуация», – осуждал депутат коллег по парламенту.

«И поэтому я хочу сказать, нам сегодня надо обязательно проголосовать за те постановления, которые мы сегодня рассматриваем. Но очень велика цена ошибок, когда за этими ошибками стоят конкретные лица из числа высшего руководства страны. Помните об этом», – добавил Арьев.

Эстафету перехватил депутат «Батькивщины» Сергей Соболев, который упрекнул всё мировое сообщество, которое давным-давно должно было дать оценку «Вагнеру».

«Мы все прекрасно понимаем, что история частной компании «Вагнер» – это не история войны только в Украине, давайте вспомним противостояние частной группы «Вагнер» против миротворческого контингента в Центральноафриканской Республике – Франции. Давайте вспомним эти противостояния в Сирии, где совершались преступления, и те кадры, которые обошли мировое сообщество, это те кадры, которые тогда уже вызвали ужас. Если бы тогда были приняты необходимые решения международным сообществом, возможно, и сейчас мы имели бы совершенно другие последствия участия этой фактически фашистской группировки на Украине», – причитал тимошенковец.

Член депутатской группы «Довира» Павел Бакунец обвинил напрямую Кремль в финансировании ЧВК.

«Самое важное, что финансирует их, это однозначно, кремлевский глава, в принципе, у них финансирование идет из Кремля, и об этом нужно официально говорить, и нужно признавать их международной преступной организацией, нужно привлекать каждого из этих нелюдей к международному специальному трибуналу, чтобы каждый, до последнего, до последних своих дней ответил за все эти преступления, которые они совершили на Украине и в других странах, ведь их след есть по всему миру», – лютовал Бакунец.

В целом за проект постановления 8397 о признании ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией проголосовали 333 депутата.

Обращение 3735 Верховной рады к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира о признании российских ЧВК террористическими организациями подержали 336 парламентариев.