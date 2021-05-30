Ницой поставила в пример Польшу как инкубатор русофобии

30.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Польше учат детей ненавидеть Россию и прививают польскую идентичность произведениями, прославляющими врагов Российской империи. Аналогично должна поступать и Украина.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявила одиозная украинская писательница-националистка, отъявленная русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В Польше с детства все учат «Kto ty jesteś? Polak mały» («Кто ты? Маленький поляк», катехизис польского ребёнка – ред.), и в этом стишке обязательно в конце все дети учат – что ты должен своей Польше? И маленькие поляки говорят – я готовый за Польшу жизнь отдать. И вот эта мысль, этот тезис проходит вертикалью через всё польское образование. У нас такого нет… В старших классах Стефан Жеромский (польский писатель – ред.) описывает борьбу польской молодёжи против Царской России, против русификации, против навязывания Русского мира, против размывания польской идентичности. У них было восстание. Он это описывает в романе своём. Это обязательное произведение для изучения польскими детьми», – сказала Ницой.

Она сравнила таблицы польского и украинского планов обучения.

«В первой колонке – тема, во второй колонке, что должны дети разобрать, какие темы, и в третьей колонке, что дети должны знать и уметь. И вот, открываю я польский план обучения, и в нём для учителей первая колонка Стефан Жеромский, вторая колонка для учителей – разобрать, что такое русификация, что такое польская идентичность, разобрать методы борьбы польской молодёжи против русификации. Это обязательное сочинение, для обсуждения учителя с детьми», – рассказала националиста.

Она подчеркнула, что в украинской программе такого нет и близко, равно как и произведений, где есть украинская идентичность.

«Я перерыла весь план обучения, я нашла, идентичности там нет, её заменили украинской ментальностью. И украинскую ментальность изучают наши ученики на примере «Семья Кайдаша» (реалистическая социально-бытовая повесть украинского писателя Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого – ред.) Сравним – те произведения о борьбе, а мы на примере социально-бытового текста… Мы не учим борьбе, поляки учат методам и форме борьбы за свою идентичность, а мы не учим никакой борьбе, мы – распрям (ссорам). А теперь внимание, открываем план обучения, а там написано для детей – разобрать основные ментальные особенности нашего народа и адаптировать их для современного общества. Для успешной адаптации в современном обществе. У меня вопрос – в прекрасном произведении «Семья Кайдаша», что мы должны успешно адаптировать в современном обществе? Вы понимаете? Это задание образования – адаптировать эти распри в современном обществе», – негодовала Ницой