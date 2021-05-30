Ницой рассказала, чем отличается украинская «лайка» от москальских «матюков»

30.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Формально украинцы используют тот же самый мат, что и русские, однако вкладывают в него своё неповторимое мировоззрение.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявила одиозная украинская писательница-националистка, отъявленная русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Язык – это не средство общения. Язык – это мировоззрение, которое заложено в словах….Основная функция языка мировоззренческая. И литература – это заложенное мировоззрение, поэтому они так хотят, чтобы мы читали Лермонтовых, Пушкиных, Достоевских – эти произведения несут другое мировоззрение. И люди, которые воспитаны на русской литературе, люди, которые воспитаны на украинской литературе, – это мировоззвренчески разные люди. У нас разное восприятие мира, у нас разные установки. Если совсем примитивно говорить, возьмём слова – украинцы «ликуються» в «ликарнях», а русские идут в больницы – где боль и болеют. Это разные установки, я сейчас не говорю, что лучше, но установки разные. У русских брак – они отбраковывают, то есть, отбирают, на старославянском языке «бракуваты» – это отбирать, то есть у них для брака отбирают друг друга в браке. У нас «шлюб», от слова «любыты», отбирать и любить – это совершенно разное. У них супруги тянут упряжку вместе, а у нас «подружжя» – от слова «дружить». То есть, это совершенно разные установки, и всё это делает язык. Поэтому они навязывают нам русский язык, чтобы у нас было одинаковое мировоззрение», – уверяла русофобка.

Далее Ницой перешла к сравнительному разбору украинской и русской нецензурной брани.

«Преимущественное большинство «матюков» – это слова неукраинского происхождения, а у нас есть своя «лайка» (ругня – ред.) Мы говорим, что язык – это мировоззрение. И «лайка» – это тоже заложенная мировоззренческая позиция в ругательствах. У русских ругательства – это все сексуальные извращения, связанные с половыми органами и тем, что они с этими половыми органами, что и кому делают», – рассказала писательница. «А теперь давайте возьмем, что у украинцев. У украинцев ругательства связаны в первую очередь с отходами человеческого организма – это с «лайном» (дерьмом – ред.) Не с извращением, а недостойные поступки людей сравниваются с недостойным продуктом. Твои поступки, и ты значит – дерьмо, потому что ты такое делаешь, как это дерьмо. У нас на уровне мировоззрения не заложено насилия, а в «матюках», которые к нам приходят из России, там есть эти сексуальные отклонения, и речь идёт о разных мировоззрениях двух разных народов. Поэтому я за украинскую «лайку», – подытожила Лариса Ницой.