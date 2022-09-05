Ницой: «Рядом с москалями украинские дети должны быть в масках»

05.09.2022  17:28 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 466
 
Дзен, Общество, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Всё происходящее сейчас на Украине случилось из-за того, что украинцы разговаривали на русском языке и слушали гражданами РФ одни и те же песни.

Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё происходящее сейчас на Украине случилось из-за того, что украинцы разговаривали на русском языке...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сегодня все учителя должны в младших классах на детском уровне это преподносить, в старших классах со взрослыми детьми они должны говорить на серьёзные темы там, основательно преподносить, что москали, Россия, Московия – наш вечный враг, и дети об этом должны знать.

Для чего дети должны об этом знать? Для того, чтобы определять потенциальную опасность. Вот так, как мы знаем, что больной человек рядом с тобой без маски распространяет микробы или вирусы, и ты можешь заразиться, так же мы детям должны рассказывать о том, что это вечный враг, который может на нас напасть, и вы дети, когда вырастите, будете готовы этого врага встретить», – сказала русофобка.

Я не говорю о том, что учителя должны прививать ненависть. Но знания о том, что это враг и что мы должны быть готовы всегда встретить – это факт. Чтобы не было такого, как сказал наш президент 8 мая этого года в своей речи сказал – мы украинцы не разглядели зло.

А почему мы не разглядели? Потому что мы разговаривали на одном языке с врагом. Потому что мы слушали одни песни с врагом. Потому что мы читали вражеские книги, вражескую литературу. Это было на наших экранах телевизоров. Поэтому мы считали их братьями. И поэтому мы не разглядели врага.

Они всегда к нам, хохлам, украм, относились неуважительно. Смотрите, это же не сегодня появилась такой тезис у москалей, вот если сейчас у них опрос проводят, эти москали о нас говорят, что укры заврались, давно хохлов надо было проучить. То есть у них это такая сентенция к такому отношению к нам. И это воспитывалось годами, десятками лет. А мы всё время своих детей воспитывали, что враги – наши братья», – сказала Ницой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть