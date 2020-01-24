Ницой: Украина будет нацистской, кого бы ни избрали на выборах

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Вне зависимости от того, кто будет избираться в руководство Украины большинством граждан, стране придётся жить по правилам, установленным активным националистическим меньшинством.

Соответствующий ультиматум в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» озвучила скандально известная писательница-националистка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пора прекращать эти разговоры украинцев о том, что «Боже-Боже, как же их много, они проголосовали за Зеленского». Ну и что, нас меньше, но мы активные, мы любим Украину, знаем наши ценности», – отрезала Ницой.

По ее словам, несмотря на противоречия между различными фракциями нацистов, у них есть общая цель.

«На конечную цель, на результат, – у нас общий взгляд о том, что это должна быть украинская Украина с украинскими песнями, украинскими изобретениями, украинскими учеными, украинскими культурными деятелями, украинскими фильмами, наукой, героями украинскими, украинской историей. У нас есть разделение в этом взгляде? Нет! Украинский мир как никогда един. В украинском мире как никогда царит единомыслие», – заявила Ницой.