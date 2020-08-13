13.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина, Цензура
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Ницой в ярости: Русская речь на Украине – признак успеха и достатка


Несмотря на продолжающуюся украинизацию, кино и сериалы на Украине по-прежнему снимают на русском языке. Это «развращает» украинскую молодежь, которая смотрит на богатую жизнь героев телефильмов, говорящих на русском языке, и думает, что это является фактором успеха.

Об этом в эфире «4 канала» с возмущением заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А кино! Кино же у нас, сериалы и дальше снимаются на русском языке. У нас все кино на телевидении идет на русском языке. Актеры, вы что, не смогли стать все вместе в позу? Ну вы не можете перед продюсерами стать, руки в боки, и сказать: «Мы не будем дальше популяризировать русский язык. Потому что все дети смотрят на это классное кино, на эти все особняки, в которых мы снимаемся, на наши дорогие наряды».

Слава Богу, уже я верю им, потому что раньше сидела, играла актриса какую-то дочь олигарха и сидела в такой кофточке и юбочке, что совсем не дочь олигарха. А я должна была поверить, что она дочь олигарха, с какого-то рынка секонд хенд.

Теперь это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке, эти дорогие дома на русском языке, и эти машины приезжают, на русском все разговаривают, и они о своем бизнесе разговаривают на русском. И все дети в Украине понимают – хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца края нет», – негодует Ницой.

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