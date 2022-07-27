Ницой: Жалобы шпрехенфюреру на русских – это не доносы

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Новости Украины

Писать жалобы в аппарат языкового омбудсмена Украины на людей, которые говорят по-русски, – это никакой не «совок» и не доносы, а сознательная обязанность каждого украинца блюсти украинский закон о языке.

Об этом на YouTube- канале «Да это так» заявила писательница-нацистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся ответственность за выполнение языкового законодательства на вас, люди. Будьте небезразличными, то есть – инспекторами. Будут другие выполнять закон о языке, и наша страна будет быстро украинизироваться, преодолевать колониальную политику ассимиляции украинцев, быстро укрепляться и утверждаться.

Если не хотите быть инспекторами, тогда нам ещё долго оставаться совком», – процитировал саму же Ницой бывший ведущий каналов «НАШ» и «Ньюсван» Назару Диордице, больше известный под псевдонимом Макс Назаров, пиарившийся ранее на репутации «пророссийского» медийщика.

Он отметил, что фактически сама же националистка призывает людей к «совковщине».

«Когда в середине 20-го года, тебя не сажали в тюрьму, когда ты пошёл донос сделал, а твоего соседа – в ГУЛАГ», – напомнил Назаров.

«Это не донос, а соблюдение закона! – запротестовала Ницой. – Донос – это когда ты тайно кого-то оговорил, написал писульку, подписался тихонько. А мы это должны говорить публично и везде на украинском языке в Украине. Точка».

«Так это же совок», – упрямился ведущий.

«Ты ещё и против? Как савок? На украинском языке на Украине – это савок?» – возмутилась Ницой. – Методы? Это законом прописаны эти методы».

«Я юрист по специальности и я знаю, как работает принцип – закон суровый, но его нужно выполнять. Но я вам говорю о методах. Вы говорите, что вы боретесь против совка, но методы очень похожи на те, которые нам предлагала советская власть», – объяснил ведущий.

«А где в советской власти, назовите хоть один закон, где контроль, за выполнением закона ложился на народ?» – психанула националистка.

«Я вам как раз говорю за советского гражданина, который пошёл, написал писульку – донос», – убеждал Назаров.

«Где у нас доносы? Инспекторы? Жалобы? Правильно. Это не доносы, а это – закон, который обязывает граждан. Это не доносы, это воплощение в жизнь законов, которые возложили на людей», – злилась нацистка.