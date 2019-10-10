Нидерландский МИД объявил о начале расследования против Украины

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Спустя пять лет после крушения борта МН17 в Донбассе правительство Нидерландов под давлением парламента официально будет выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

Об этом в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации относительно закрытия воздушного пространства над Востоком Украины в то время, когда был сбит MH17. Это просьба просто расследовать факты, это не является каким-то правовым расследованием. Более того, это расследование должно также прояснить ситуацию с закрытием воздушного пространства в окружающих районах, включительно с территорией РФ. Я уверен, что наше сотрудничество определённым образом продолжится и с точки зрения расследования MH17, и во всех других проектах», – заявил Блок.