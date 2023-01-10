Нидерланды не дали антироссийскому «Дождю» закончиться

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Телеканал-иноагент «Дождь», ранее изгнанный из Латвии, получил лицензию на коммерческое вещание в Нидерландах.

Разрешение голландского медиарегулятора Commissariaat voor de Media сроком на пять лет было опубликовано 22 декабря 2022 года и является действительным с этой же даты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссия по СМИ выдала разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через программный канал под названием TV Rain», — говорится в сообщении.

В документах говорится, что компания TVR Studios B.V. с зарегистрированным офисом в Амстердаме подала заявку на получение разрешения на работу TV Rain по электронной почте 6 декабря. В этот день совет по электронным средствам массовой информации Латвии аннулировал лицензию телеканала. Аннулированная лицензия давала право каналу распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других.

Не исключено, что полученная в Нидерландах лицензия позволит «Дождю» распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии. Сам «Дождь» пока не комментировал сообщение.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв считает, что страны Запада будут активно оказывать помощь «Дождю», потому что он играет важную роль в информационной войне против РФ.

«Понятно, что им не дадут умереть, потому что они вписаны в общую систему мощнейшей антироссийской пропаганды. Их будут поддерживать всеми силами те структуры и центры, которые работают против нашей страны. Конечно, корректировать будут», – сказал Соловьев в эфире радио «Говорит Москва».

Литва отозвала у «Дождя» разрешение на вещание после скандала с ведущим Алексеем Коростелёвым, который в эфире заявил о помощи российским военнослужащим с оснащением. Журналист был уволен, руководство СМИ принесло извинения.

Вслед за Литвой вещание телеканала-иноагента прекратили в Латвии и Эстонии. Более того, в Латвии «Дождь» оштрафовали на 10 000 евро за показ карты с Крымом в составе России. Штраф был выплачен. После этого латвийский Телеканал TV3 разорвал с «Дождем» договор об аренде студийных помещений.