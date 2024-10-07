Нидерланды подкинули Украине новую партию F-16. Остальные будут до конца года

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что ВСУ получили от его страны первые истребители F-16.

Брекельманс, который в воскресенье находился с визитом в Киеве, написал в бывшем Твиттере, что «может впервые объявить о доставке на Украину первых нидерландских истребителей F-16».

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Он не уточнил, какое именно число истребителей уже получили ВСУ, однако заявил, что «остальные из 24 самолетов будут поставлены в течение следующих месяцев».

«Это срочно необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и постоянно слышал сигналы воздушной тревоги», — написал при этом Брекельманс.

Он также сообщил, что Нидерланды выделяют 400 млн евро на программу вооружения украинской армии современными дронами для наблюдения, защиты и атак. «Почти половина из них будет разрабатываться в Нидерландах», — пишет министр.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, в конце июля британская газета Times сообщила со ссылкой на анонимные источники, что ВСУ уже получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

По данным Times, в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе — от Бельгии и Норвегии.

Также мы сообщали, что в конце августа на Украине разбился один из поставленных Западом F-16. Это произошло всего через три недели после того, как первые самолеты американского производства прибыли на Украину. Тогда погиб известный украинский пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение на F-16.