Нидерланды пополнили список западных стран, благословивших Киев на удары своим оружием по России

Сергей Рыжов.  
10.09.2024 10:00
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Авиация, Война, Дзен, Нидерланды, Политика, Украина


Амстердам одобрил применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Киеву, для ударов по целям на территории России. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Украине разрешается применять наше оружие на российской территории в оборонных целях в соответствии с международным правом» , – сказал Брекелманс.

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Амстердам одобрил применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Киеву, для ударов по целям...
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Он призвал другие страны Запада последовать этому примеру:

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«Если Украина, которая имеет право на самооборону, «испытывает нападение из приграничных районов или с российских аэродромов, то может атаковать военные цели. То же касается и ракет противника — они могут быть перехвачены нашим оружием над Россией. Разрешение также распространяется и на истребители F-16» , – подчеркнул Брекелманс.

Он добавил, что это разрешение распространяется и на истребители F-16. Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм также заявил, что у Киева нет «никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при соблюдении законов войны».

Во время последнего заседания группы военных спонсоров Украины в немецком Рамштайне Брекельманс объявил, что Амстердам передает Киеву оборудование для технического обслуживания и ракеты класса «воздух-воздух» к многоцелевым истребителям F-16.

При этом, никаких деталей о количестве и типах оборудования, как и относительно сроков поставок, министр не раскрыл.

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