Нидерланды жестко отомстят Украине за Цемаха

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Отношение к Украине в контексте катастрофы Боинга MH17 в 2014 году изменилось и теперь Запад начал обращать внимание на причастность самой Укарины к этой катастрофе.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто мы этого (изменения отношения к Украине) не замечали в силу изолированности нашего информационного «мыльного пузыря».

Например, Малайзия годами на самом высоком уровне через премьер-министра, через министра иностранных дел, через решения парламента говорит о том, что она не считает объективным расследование крушения Боинга и она считает, что на условной скамье подсудимых вместе с сепаратистами Донбасса и обвиняемой за ними Россией должна сидеть Украина.

Не только Россия, но и постоянно Малайзия ставила под сомнение объективность этого расследования из-за того, что не расследуется именно украинское участие.

Где-то неделю назад группа депутатов парламента Нидерландов уже предложила рассмотреть этот вопрос и парламент принял решение о необходимости расследования и украинского участия», – отметил он.

По мнению политолога, изменение позиции Нидерландов связано с делом бывшего командира ПВО ДНР в городе Снежное Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы в июне этого года похитили из его квартиры в Снежном и переправили в Украину, где ему было предъявлено обвинение в создании террористической группы.

«Он якобы был ценным свидетелем и якобы видел перевозку «Бука». Потом его обменяли обратно на территорию неподконтрольных районов. Мне кажется, после этого отношения в этой части между Украиной и Голландией серьезно испортились.

Хотя голландцы получили возможность допросить Цемаха, и они его допросили, но они настаивали на том, чтобы Украина не выдавала Цемаха. Но мы его все же выдали.

Эта ситуация с Цемахом фактически возвращает нас в 2014 год. Сегодня на Западе, в том числе в Голландии, будут расследовать и аргументы российской стороны и многие другие элементы участия Украины в этой трагедии, которые ранее не расследовались.

Главный вопрос, который сегодня ставит Голландия – почему был допущен Боинг в зону конфликта? Почему Украина руководила воздушным пространством, гражданской авиацией?

И это может быть очень серьезное обвинение Украины что она, зная о боевых действиях, зная о применении средств ПВО, не закрыла этот район для полетов гражданских суден. Это – самое ключевое и очевидное со стороны европейских партнеров обвинение», – заключил Руслан Бортник.

Отметим, что Малайзия не обвиняет Россию в крушении Боинга. По словам малазийского премьер-министра Мохатхира Мохамада, расследование в Нидерландах не является нейтральным, а обвинения в адрес Москвы вызваны плохим отношением Запада к России.