«Ни фига себе союзники!» – ни одна страна ОДКБ не признала Крым

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Ни одна из стран ОДКБ, на бумаге числящихся военными союзниками РФ, не признала официально воссоединения Крыма с Россией, опасаясь поссориться с Западом и марионеточными властями в Киеве.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимая студия» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в случае войны, – вот это союзник. Таких союзников у нас шесть – это страны Организации договора коллективной безопасности, которые якобы «наше НАТО», которые, в случае чего, могут друг другу помочь. Но никто из этих стран-союзников не признал вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Ни фига себе союзники, не признают территориальную целостность России! А больше у нас нет никаких союзников», – констатировал эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация резко отличается от времен СССР, где в фарватере Советского Союза следовало более 60 государств мира.

«У нас нет никаких друзей и союзников, остались какие-то с советских времен, я бы сказал больше по благодарности за то, что мы им тогда делали. Остальные бросили, а новых мы не приобрели абсолютно…

Если взять пик могущества Советского Союза в 70-е и начало 80-х годов, повестку дня международной политики определял только СССР, а задача Запада была реагировать на это. Двигали все это мы, а сейчас все наоборот: ждем очередной провокации украинских властей, что скажет Дональд Фредович Трамп, какое настроение у Ангелы Меркель и так далее…

Было где-то 50-60 стран, которые по любому вопросу международной политики шли за Советским Союзом просто потому, что разделяли наши ценности.

А у нас сейчас нет никаких ценностей, наша правящая элита вся на Западе – дети, любовницы, дома, счета, чемоданы с деньгами. А вы говорите о развороте в азиатско-тихоокеанский регион. У них там что, дачи есть? Они у них на Лазурном берегу во Франции или в Лондоне.

Как сказал известный русофоб и бывший советник президента Картера по национальной безопасности Бжезинский, когда его спросили о том, как российская элита на что-то отреагирует, он сказал: «У них нет никакой элиты, это наша элита, все их основные интересы у нас». Отсюда все провалы нашей современной внешней политики, потому что во власти в большинстве сидят люди, которые относятся к Западу очень хорошо просто по сугубо комфортным материальным соображениям», – пояснил аналитик.

Платошкин отметил беспомощность российской политики на украинском направлении.

«Я был студентом МГИМО с 1982 по 1987 год, и если бы мне кто-то тогда сказал, что в Киеве – Матери городов русских будут рулить проамериканские люди, а вся позиция российского МИДа будет заключаться во взывании к западным спонсорам киевского режима, чтобы они одумались, и что «так не надо», я бы подумал, что человек, который мне это расскажет, какой-то больной на голову. Но так и происходит!» – резюмировал эксперт.