Нигде в мире у Украины нет поддержки по Крыму, – депутат Рады

25.12.2018, Киев, Валентин Филиппов

Страны Евросоюза отказываются поднимать вопрос о возвращении Крыма под контроль Украины. Об этом пожаловался журналистам украинский политик Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Крыму намного сложнее ситуация, чем вы думаете. Я разговаривал в Европе очень много.

Про Крым, вообще, никто не разговаривает в Европе. Я не думаю, что мы должны забывать эту тему. Но, чтоб вы понимали, нигде в мире поддержки по Крыму у нас нет» – признал депутат Верховной Рады.