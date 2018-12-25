25.12.2018, Киев, Валентин Филиппов
 
ЕС, Крым, Политика, Россия
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Нигде в мире у Украины нет поддержки по Крыму, – депутат Рады

Страны Евросоюза отказываются поднимать вопрос о возвращении Крыма под контроль Украины. Об этом пожаловался журналистам украинский политик Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Крыму намного сложнее ситуация, чем вы думаете. Я разговаривал в Европе  очень много.

Про Крым, вообще, никто  не разговаривает в Европе.  Я не  думаю, что мы должны  забывать эту тему.  Но, чтоб вы понимали,  нигде в мире поддержки по Крыму у нас нет» – признал депутат Верховной Рады.

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