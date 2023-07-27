«Нигер – наш!» – казалось бы, причем тут «Вагнер»

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Военный переворот произошел сегодня в Нигере, стране в Сахаре. Армия перешла на сторону протестующих против президента Мохамеда Базума.

Командиры объявили, что глава государства смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и ухудшению в сфере безопасности», — сказал генерал-полковник Аман Абдраман.

Военные предостерегли иностранные государства от вмешательства в дела страны.

Народ Нигера поддержал мятежников и… Россию, сотни людей собрались перед президентским дворцом и развернули российские флаги. Звучали антифранцузские и пророссийские лозунги, собравшиеся скандировали «Да здравствует Россия».

На Западе поднялся переполох. Франция, США и ЕС потратили значительную сумму для укрепления безопасности Нигера и его сил безопасности. Кроме того, в стране находится около 700 военных США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил переворот и выразил поддержку Базуму. The Financial Times написала, что президент был чуть ли не единственным союзником Запада в регионе. Другие страны, в которых произошли перевороты, полностью изменили свои позиции с прозападных на российские.

Официальные власти России не показали своей радости. МИД РФ призвал стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога.

Освободить нигерского президента потребовали участники форума Россия-Африка, проходящего в Петербурге. Кстати, сам Базум собирался приехать туда, но потом под давлением Запада передумал.

Однако в российской блогосфере не стали лицемерить.

«Нигер – наш! Последняя марионетка Франс-Африк свергнута прямо к форуму Россия-Африка. Нигер — нигерийцам», – написал в своем тг-канале философ Александр Дугин.

«Кто выразил обеспокоенность по Нигеру? Франция, США, ООН… ну и трошки ЕС… вяленько… Что такое Нигер? Это последняя колония Франции в Африке… Что там? Уран… А что во Франции? Правильно, АЭС… Кто “развивает”? Правильно… Росатом…», – радуется анархист Михаил Чаплыга.

«В случае, если военная хунта в Нигере решит делать по-своему, стабильность Франции ощутимо пошатнется, и абсолютной уверенности в завтрашнем дне уже не будет. Москве эта смена координат только в плюс», – пишет тюрколог Владимир Аватков.

Политолог Сергей Марков прогнозирует появление в Нигере ЧВК «Вагнер».

«Военный переворот в Нигере можно считать пророссийским. Свергнутый президент Нигера точно был профранцузский. Сейчас США и ЕС требуют от военных передать власть опять ему. ЧВК Вагнер может появиться теперь в Нигере, как они уже работают в соседнем Мали», – написал он.

Но пока руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин появился только в кулуарах саммита Россия-Африка. Он встретился в с представителями ЦАР. По сообщениям источников, на встрече обсуждался заход ЧВК «Вагнер» в Африку «для подавления западной экспансии и для расширения влияния России в африканских странах».

«Кажется, мы скоро увидим ЧВК Вагнер, которые охраняют урановые рудники Нигера», – предположил журналист «Комсомольской правды» Сергей Мардан.

«Естественно, это внутреннее дело этой очень интересной страны в Сахаре, но действительно, в немалой степени благодаря ЧВК «Вагнер» Россия косвенно и очень осторожно может контролировать огромную часть континента. Тем более, что климат меняется…», – пишет профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

А военкор и писатель Геннадий Дубовой уверен, что и сам мятеж в Нигере организовали «вагнеровцы».

«С высокой степенью вероятности можно предположить, что это могут быть бойцы ЧВК «Вагнер», успевшие завоевать серьезный авторитет в Африке. Если это случится, можно будет говорить об окончательном уходе Франции с Африканского континента», – написал Дубовой.