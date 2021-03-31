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31.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина и Донбасс
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«Никакая Россия им не поможет»: Украинский эксперт призывает поставить Приднестровье на грань выживания


Молдова и Украина должны объединиться, чтобы создать экзистенциальные проблемы для Приднестровья.

Об этом в ходе интернет-конференции в Киеве заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить прагматично, то совместными усилиями Молдовы и Украины очень легко можно создать такие проблемы для Приднестровья, которые поставят эту оккупированную территорию просто на грань выживания. И никакая Россия им не поможет. Нужно будет решать вопрос не с Кремлем, а именно с Молдовой и Украиной», – сказал Самусь.

Он предлагает заблокировать деятельность корпорации «Шериф» и «тех экономических организаций, которые позволяют продолжать функционировать Приднестровью и создавать проблемы для Молдовы и Украины».

Украинский политолог уверен, что Россия не собирается решать проблему военных складов в Колбасне, а будет использовать их как повод закрепиться в регионе.

«Украина и Молдова спокойно могут сесть вдвоем и решить вопрос Колбасны, потому что это находится, все-таки, на территории Молдовы и на границе с Украиной. Мы можем поставить эту проблему перед Россией, чтобы она начала шевелиться», – сказал Самусь.

Он предлагает «формировать проекты, которые будут «приносить зло и вред Кремлю и оккупированным территориям», чтобы получить «козырные карты на переговорах». В качестве примера он привел водную блокаду Крыма и предложил Молдове так же действовать в отношении Приднестровья.


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