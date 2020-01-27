Никакая «смена курса» русскому Донбассу уже не страшна – Михеев

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Появившиеся в СМИ после анонсирования отставки помощника президента РФ Владислава Суркова разговоры про «смену курса» на украинском направлении вряд ли можно считать предметом опасения для Донбасса, поскольку предательство республик имело бы для России слишком тяжёлые последствия.

Об этом в эфире «Вести FM» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается возможной «смены курса», не очень понимаю, в чём она может выражаться. В том, чтобы что? В том, чтобы взять и отдать ДНР и ЛНР на съедение современному Киеву? В такой «смене курса» я серьёзно сомневаюсь по ряду циничных и объективных причин. Во-первых, любое подобное действие, которое могло бы интерпретироваться как предательство Донецка и Луганска станет очень серьёзной внутриполитической проблемой в России.

Если хочется совсем уже к 2024 году дестабилизировать ситуацию и полностью рассеять и внутренне раздробить условно патриотическое большинство, то такая «смена курса» придётся «очень кстати».

Потому я бы это в первую очередь рассматривал во внутриполитических терминах. Потому что Украина и всё, что с этим связано, как вам ни покажется странным, в преддверии наступления большого политического сезона в России – выборы в Госдуму, затем выборы президента – она сама по себе на внешнем контуре может оказаться вторичной и менее важной, чем то воздействие, которое эта тема может произвести внутри РФ.

Любая смена курса, которая могла бы здесь трактоваться как предательство, приведёт к очень тяжёлым последствиям внутри страны. Те, кто исходят из логики «чем хуже, тем лучше», наверное, для них эта «смена курса» была бы интересна. Те, кто более трезво оценивает ситуацию, должны понимать простую вещь, что предательство ещё никогда долгосрочных дивидендов не приносило», – отметил политолог.

В то же время, по его словам, нельзя недооценивать и голос окрепших за пять лет республик Донбасса.

«Не надо думать, что в Донецке и Луганске сидят какие-то подопытные кролики, которые будут делать то, что им скажут, совершенно беспрекословно. Там действительно оформилась определённая, пусть и непризнанная государственность. Там действительно огромное количество людей совершенно не принимают той реальности, которая складывается на Украине. Недавний закон, который провёл Зеленский, по поводу русских школ и русского языка, показывает, что курс не изменился.

Не надо думать, что эти люди просто отдадут себя на заклание только потому, что здесь кто-то что-то придумал, или кому-то кажется, что он знает великую тайну, связанную с большими деньгами», – добавил Михеев.