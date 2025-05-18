Никакие «контры» с ЕС не повлияют на аппетиты румын в адрес Молдавии – Шишкин

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Агрессивные аппетиты в отношении Молдавии – это не «бзики отдельных румынских политиков», а национальный курс, не меняющийся ни при каких условиях и государственном строе.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Геополитбюро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в самой Санду и окружающих её, они бы не удержали власть, их бы смели, если бы не мощная сила в лице ЕС, сила там есть, и немалая. И от того, что лидер Румынии [в случае избрания Джордже Симиона] может быть в контрах с ЕС, ещё не значит, что по отношению к Молдавии будет вести несколько иную политику. Потому что для всех них есть установка: великая Румыния. Установка в учебнике [для Молдавских школьников], что вторжение румынских войск вместе с германской армией в июне 1941 года – как там называется? Освободительный поход. Дело не в бзиках одного какого-то политика румынского. Был у них президент Бэсеску, который не постеснялся заявить, что будь он на месте Антонеску, он бы точно так же в 1941 году отдал приказ о войне против Советского Союза», – отметил Шишкин.

Также он напомнил, что Румыния до сих пор не признала госграницу с Молдавией.