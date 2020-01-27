Никакие креатуры в руководстве РФ не заставят ЛДНР вернуться в состав Украину

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Сыпавший предвыборными обещаниями о скорейшем прекращении войны украинский президент Владимир Зеленский продолжает демонстрировать жестокий цинизм, рассказывая Европе о стремлении к миру одновременно с обстрелами жителей Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интервью, которое он дал непосредственно перед поездкой в Израиль, он начинает очередные стенания о том, как хочет мира. А перед этим в Давосе бюргерам-миллиардерам рассказывал, что «мы очень хотим мира». В это же самое время 152-мм снарядами долбили по Старомихайловке и другим районам вокруг Донецка. Где цинизм?

То, что он рассказывал бюргерам, это одно. А на самом деле в его стране происходит совершенно обратное. Восемь месяцев назад он мог дать приказ, шесть месяцев назад он должен был выполнить минские обязательства по режиму прекращения огня. Больше месяца прошло, как рассказали, что огня не будет, а огонь продолжается.

Вчера на день рождения Зеленского порядка двухсот снарядов опять прилетело по ДНР и ЛНР. Это подарки и салюты такие? Это президент, который едет в Израиль и говорит: «Мы же за мир, это наши люди». Не нужны вам наши люди, люди Донбасса вам точно не нужны», – отметил он.

При этом представитель ЛНР заявил, что руководство и жители республик Донбасса никогда не пойдут на условия Киева, идущие вразрез с Минскими соглашениями и здравым смыслом.

«Когда мой оппонент, с которым я регулярно встречаюсь в Минске, выходит и говорит: «Сначала всех зачистить, границу отдать, демилитаризировать, а потом проведем выборы». Вы правда считаете, что человек в здравом уме и трезвой памяти согласится на то, чтобы заменить некий процесс учитывания интересов двух сторон на «давайте сначала окружим, обезоружим, расстреляем, кого захотим, остальных посадим, и приведем кого-нибудь, кто будет отвечать высоким требованиям демократических националистических стандартов Украины»? Украинская сторона считает, что мы можем пойти на то, чтобы нас окружили и зачистили?

Ни при каких обстоятельствах, независимо ни от каких креатур, с которыми мы работаем, которые есть в российской власти, в украинской власти, мы не самоубийцы, мы никогда не пойдем на эти вещи, потому что за нами стоит 4 миллиона человек, которые требуют уважения к себе, имеют свою точку зрения и, самое главное, они имеют стержень встать на защиту своих интересов и своих домов», – резюмировал Мирошник.