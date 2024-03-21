Никакие меры не запретят украинцам «фанатеть» от русских сериалов – укро-пропагандисты

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цены


Несмотря на два года войны против России, многие украинцы продолжают смотреть созданные в РФ фильмы и сериалы.

Об этом в эфире канала «BBC news Украина» заявила киевская пропагандистка Ольга Паламарюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на два года войны против России, многие украинцы продолжают смотреть созданные в РФ...

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Она попыталась «перевести стрелки» на пользователей юго-востока и новых территорий РФ, однако проговорилась, что подконтрольные Киеву территории сидят на пиратских сайтах и смотрят русское кино.

«Украинцы до сих пор фанатеют от российского видеоконтента. Чего стоит только недавний российский сериал «Слово пацана» – тот самый, который сняли, в том числе, и за российские государственные средства.

Как показывает аналитика, пик поисковых запросов на эту ленту пришёлся на декабрь 2023 года. Преимущественно его искали в Крыму, Луганской и Донецкой областях.

И хотя просмотр фильма на стриминговых платформах на Украине запрещён, его смотрят на пиратских сайтах. То есть, нарушая закон», – возмутилась Паламарюк.

Украинский актёр Виталий Гордиенко возмутился, что никто не несёт ответственности за просмотр русских видео.

«У очень многих людей низкая социальная национальная ответственность. То есть, они такие: «От того, что я что-то посмотрю, глобально ничего не изменится, этот просмотр ничего не изменит в нашей стране». И человек не чувствует за это ответственности.

Люди не понимают, что это продукт нашего врага, и если сейчас мы все вместе против него, нам не стоит смотреть то, что делает наш враг, а поддерживать то, что делает Украина», – сказал Гордиенко.

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