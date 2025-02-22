Никакие переговоры не отменят вражду России и США, – советник Буша

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на начавшиеся переговоры и возможное потепление отношений, Россия и США всё равно останутся геополитическими конкурентами. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вы допускаете полноценное урегулирование отношений между Россией и США? Потому что в Эр-Рияде обсуждали не столько Украину, сколько полноценный пакет урегулирования, вплоть до снятия санкций. Это возможно?» – спросил ведущий.

«Возобновить более-менее нормальные дипломатические отношения возможно. Мы могли бы начать обсуждать все вопросы, которые должны стоять в повестке. А договориться и урегулировать эти вопросы – это уже другое. Есть большая разница в наших позициях по европейской безопасности, по урегулированию ближневосточного вопроса, и энергетике, и так далее», – сказал Грэм.