Никакие переговоры не отменят вражду России и США, – советник Буша

Вадим Москаленко.  
22.02.2025 18:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Несмотря на начавшиеся переговоры и возможное потепление отношений, Россия и США всё равно останутся геополитическими конкурентами. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на начавшиеся переговоры и возможное потепление отношений, Россия и США всё равно останутся...

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«Вы допускаете полноценное урегулирование отношений между Россией и США? Потому что в Эр-Рияде обсуждали не столько Украину, сколько полноценный пакет урегулирования, вплоть до снятия санкций. Это возможно?» – спросил ведущий.

«Возобновить более-менее нормальные дипломатические отношения возможно. Мы могли бы начать обсуждать все вопросы, которые должны стоять в повестке.

А договориться и урегулировать эти вопросы – это уже другое. Есть большая разница в наших позициях по европейской безопасности, по урегулированию ближневосточного вопроса, и энергетике, и так далее», – сказал Грэм.

«Надо учитывать, что Россия и США были и будут соперниками. Разное мировоззрение разные взгляды на мироустройство, и так далее, и тому подобное.

То, что возможно на этом этапе – это трансформация отношений, которые чреваты большим риском прямого боестолкновения, и эскалации до применения ядерного оружия, к более конструктивным отношениям – так называемому конкурентному сосуществованию. Это возможно.

Но конкуренция будет, и дай Бог, что к тому же будет и сосуществование», – добавил экс-советник Буша.

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