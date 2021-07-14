14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Никаких чудес, всё плохо, Запад бросил Украину» – офицер ВМС США

Новости УкраиныНесмотря на свою декларативную русофобию, западные страны не спешат вступать в реальную конфронтацию с...

Несмотря на свою декларативную русофобию, западные страны не спешат вступать в реальную конфронтацию с Россией и поддерживать Украину, чем ставят последнюю в крайне сложное положение.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И у нас господин Байден говорил, что он против «Северного потока». И господин Блинкен говорил, что «Северному потоку» нельзя давать ход. Но санкции сняли. Говорили одно, а сделали другое.

«Зелёные» не придут к власти в Германии, думаю, это уже очевидно. Наверное, придёт второй Меркель, который – довольно пророссийский, из её же партии. Поэтому ожидать чудес нельзя», – сказал он.

Гарри Табах подчеркнул, что из-за сложившейся обстановки Украина лишилась поддержки своих западных «партнёров» и оказалась в крайне тяжёлом положении.



«Украина сегодня в очень тяжелом и опасном положении – экономическом, военном, политическом, дипломатическом. И внутри Украины тоже происходят большие подрывные действия, которые ставят её в опасность перед соседями.

И её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию», – добавил американец.

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