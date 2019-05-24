Никаких дискуссий: Донбасс жаждет крови Порошенко

24.05.2019

Запад не даст хода возбужденным уголовным делам против проигравшего украинские президентские выборы Петра Порошенко

К такому выводу в опубликованной на страницах «Известий» авторской колонке приходит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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По его словам, есть серьезный риск, что дела против Порошенко «будут разваливаться как карточный домик».

Также эксперт предполагает, что в случае инициирования дел, связанных к крупными коррупционными схемами, новое руководство Украины может оказаться под очень сильным давлением со стороны ряда западных государств по недопущению дальнейшего преследования.

«Так как и немцам, и французам будет сложно объяснять своим избирателям, почему они на протяжении пяти лет поддерживали тотально коррумпированный режим. В то же время на этом треке у новой украинской власти открывается возможность активного сотрудничества с американскими республиканцами относительно попыток влияния режима Порошенко на президентские выборы в США и их открытой поддержки кандидата от демократов», – отмечает политолог.

По его мнению, экс-президент Порошенко должен понести законное наказание за конфликт в Донбассе.

«Для миллионов жителей региона этот вопрос не может быть дискуссионным. На протяжении пяти лет компетентные органы в ДНР и ЛНР, а также в России собирали доказательную базу преступлений украинского режима против населения региона. И теперь настало время поделиться этими данными с новой украинской элитой. Кстати, это также станет лакмусовой бумажкой их готовности отстаивать права и свободы жителей Донбасса не на словах, а на деле», – резюмирует Денисов.