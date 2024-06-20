Никаких дронов не напасёмся без умелых кадров – Чадаев

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Отечественные дроны, из комплектующих российского производства, появятся еще не скоро. Сейчас все производство базируется на импортных узлах и деталях.

Об этом сообщил в эфире «Первого севастопольского» политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об аппаратах, которые у нас производятся, они вполне конкурентны. Просто, производятся в основном из иностранных комплектующих. То есть здесь ключевые вопросы не в том, чтобы делать беспилотники, а их ключевые узлы – будем ли мы делать свою оптику, свои батарейки, моторы, свои полётные контроллеры, свой софт и так далее. А это процесс, в некоторых случаях, очень не быстрый, запуск таких производств. И мы, к сожалению, по многим компонентам ещё на долгие годы останемся импортозависимыми. Что можно развернуть у себя быстро, это уже разворачивается. Но, в общем, свои батарейки мы не сможем сделать ещё довольно долго», – отметил он.

По оценке эксперта, потребность в дронах напрямую зависит от уровня подготовки оператора – чем выше квалификация, тем больше прослужит БПЛА.

«По опыту, самое узкое место – это не количество дронов, а подготовка операторов. У нас дефицит, и это, кстати, имеет прямое отношение к дефициту дронов, потому что расходуется зазря. И чем больше их поставляешь, тем больше расход. Поэтому, как ни странно, ключевая задача – кадровая. То есть, во-первых, это подготовка оператора, и все уже это более-менее поняли и активно учатся, и второе – это подготовленное подразделение. То есть, не только, чтобы конкретно оператор умел использовать дрон, но и командир умел использовать оператора, или нескольких операторов, для решения задачи уже более высокого уровня», – подытожил Чадаев.