Никаких дронов не напасёмся без умелых кадров – Чадаев

Любовь Смирнова.  
20.06.2024 20:23
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 92
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отечественные дроны, из комплектующих российского производства, появятся еще не скоро. Сейчас все производство базируется на импортных узлах и деталях.

Об этом сообщил в эфире «Первого севастопольского» политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отечественные дроны, из комплектующих российского производства, появятся еще не скоро. Сейчас все производство базируется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если говорить об аппаратах, которые у нас производятся, они вполне конкурентны. Просто, производятся в основном из иностранных комплектующих. То есть здесь ключевые вопросы не в том, чтобы делать беспилотники, а их ключевые узлы – будем ли мы делать свою оптику, свои батарейки, моторы, свои полётные контроллеры, свой софт и так далее. А это процесс, в некоторых случаях, очень не быстрый, запуск таких производств. И мы, к сожалению, по многим компонентам ещё на долгие годы останемся импортозависимыми.

Что можно развернуть у себя быстро, это уже разворачивается. Но, в общем, свои батарейки мы не сможем сделать ещё довольно долго», – отметил он.

По оценке эксперта, потребность в дронах напрямую зависит от уровня подготовки оператора – чем выше квалификация, тем больше прослужит БПЛА.

«По опыту, самое узкое место – это не количество дронов, а подготовка операторов. У нас дефицит, и это, кстати, имеет прямое отношение к дефициту дронов, потому что расходуется зазря. И чем больше их поставляешь, тем больше расход. Поэтому, как ни странно, ключевая задача – кадровая.

То есть, во-первых, это подготовка оператора, и все уже это более-менее поняли и активно учатся, и второе – это подготовленное подразделение. То есть, не только, чтобы конкретно оператор умел использовать дрон, но и командир умел использовать оператора, или нескольких операторов, для решения задачи уже более высокого уровня», – подытожил Чадаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть