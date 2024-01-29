Никаких феминитивов: Путин назвал белоруску космонавтом
Белорусский космонавт полетит на орбиту весной этого года.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Упомяну и о том, что идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции. Это мероприятие запланировано на весну текущего года», – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что на орбиту будет отправлена гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова).
Предполагаемая дата старта корабля с белорусской космонавткой – 21 марта. Планируется, что полет продлится 12 суток.
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