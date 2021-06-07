«Никаких иллюзий»: суверенитет Германии полностью под контролем США – политолог

США продолжают полностью контролировать спецслужбы, армию, СМИ и политические партии Германии, поэтому Европа ещё не скоро освободится от статуса сателлита.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сфере безопасности у Германии минимальный суверенитет, спецслужбы Германии не просто находятся под влиянием США, а фактически подчиняются в большей мере Вашингтону, чем Берлину, и Берлин с этим полностью согласен. То же самое происходит в армии, в основном она подчинена структурам НАТО, в которых доминируют США и Британия.

Такой важнейший инструмент, как СМИ, тоже не обладает суверенитетом в Германии, а контролируется американскими концернами. А любой, кто выступит против ограниченного суверенитета Германии, будет немедленно уничтожен немецкими же СМИ», – сказал он.

Также политолог отметил, что США контролируют политическое образование партийных деятелей Германии, поэтому возможность Берлина добиться суверенитета остаётся иллюзорной.

«Кроме того, такие политические институты, как партии, находятся под плотным контролем американских политических систем. К примеру, система партийного обучения во многом интернационализирована в направлении США, поэтому все молодые немецкие специалисты, проходящие обучение, впитывают американские ценности.

Таким образом, германский суверенитет существенно ограничен. Поэтому с этой реальностью, которая есть и будет, не нужно питать иллюзий. У нас есть иллюзия о том, что мы добьёмся суверенитета Европы от США, но это не правильная иллюзия, этого не будет», – заключил Марков.