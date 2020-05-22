22.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети, Украина
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Никаких интервью! Гордон оскорбил Додона


Украинский пропагандист Дмитрий Гордон не будет брать интервью у президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом он заявил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не интересен мне господин Додон. Это российская марионетка, а я не люблю российских марионеток. Поэтому интервью брать не буду. Но если бы он был ярким, интересным, я бы сделал с ним интервью, признаю. А так – какой смысл. Неярок, неинтересен, тускл и сер», – заявил Гордон.

Напомним, ранее он утверждал, что взял интервью у героев Русской весны Натальи Поклонской и Игоря Стрелкова по заданию СБУ.

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