«Никаких Ивушек и Дубочков» – мовная полиция взялась за детские сады

Вадим Москаленко.  
04.05.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Пора из украинских детских садиков полностью искоренить русский язык – начиная от названий и заканчивая рисунками на стенах.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пора из украинских детских садиков полностью искоренить русский язык – начиная от названий и...

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«Надо изменить, в соответствии со стандартами государственного языка, названия предприятий, организаций государственной формы собственности. Все эти «Топольки», «Ивушки», «Дубочки» в названиях детских садов пора отправить на свалку истории. Сколько можно об этом говорить?! Я уже не говорю о названия групп в садиках, таблички, вывески, рисуночки. То не смешно», – сказал шпрехенфюрер.

«Просим органы местного самоуправления выйти к людям, пройтись по улицам, и самим посмотреть на вывески и объявления. Такого засилья русского языка, как мы видим на улицах многих городов от Одессы до Харькова – надо этому положить край.

Мы не можем рассчитывать только на силы тех, кто пишет нам обращения, не можем самостоятельно обойти каждую улицу, переулок, и государственное учреждение. Каждая мэрия в сила это обеспечить», – потребовал Кремень.

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