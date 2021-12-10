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Новости Украины

США пригрозили России «беспрецедентными санкциями» в случае наступления на Украину и пообещали помощь Киеву в случае такой атаки.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам телефонного разговора лидеров США и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермака, президент США Джо Байден рассказал Владимиру Зеленскому о том, что накануне предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности ввести санкции в случае наступления на Украину.

«Президент Байден проинформировал, а я думаю, что министр обороны, который только что вернулся из США, может рассказать, если не рассказал раньше, о его переговорах с его коллегой – министром обороны Соединенных Штатов, о тех договоренностях, которые были достигнуты. И президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время», – заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина не откажется от курса на членство в НАТО.

«Во время этого разговора не шла речь ни о каких компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависит исключительно от Украины. И только Украина должна решать эти вопросы, и члены Альянса», – сказал глава офиса.

Вдобавок он похвастался, что чуть ли не каждую неделю звонит в Вашингтон и общается с американскими чиновниками.

«Например, и это подтвердил мой контр-партнер в этих переговорах господин Салливан, мы практически каждую неделю имеем или с ним разговор, или с представителями Госдепа. Также на постоянной связи министр иностранных дел, министр обороны. Потому я думаю, что мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации и мы действительно уверенно смотрели в завтрашний день», – резюмировал Ермак.