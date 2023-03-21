«Никаких либералов»: в украинском парламенте требуют полного уничтожения РФ

В отличие от событий ХХ века, сейчас Украина получила возможность вести против России полноценную войну.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады Украины заявил депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И только сейчас украинская нация, имея государство, сохранив его после полномасштабного вторжения Российской Федерации, имеет возможность не только апеллировать, имеет возможность не только требовать, но имеет возможность видеть, как реализуется международная судебная система в отношении преступлений против человечности на примере преступлений, которые применялись в отношении украинцев, украинских граждан», – сказал Батенко.

Он призвал страны западного блока не верить в покорённую и послушную Россию.

«Вандализм, варварство и дикарство в XXI веке недопустимы и это должен понимать каждый, кто его осуществляет на территории Украины и осуществлял. Слободан Милошевич, Чарльз Тейлор (Либерия), Ухуро Кеньятта (Кения), Лоран Гбабо (Кот-д’ивуар), Омар аль-Башир (Судан) и Владимир Путин.

Я считаю, что прекрасное так называемое общество, которое так или иначе, кто-то уже сел на скамью подсудимых, кто был наказан другим способом, как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, но тоталитарная скорлупа, как лебединая песня для президента России, она непременно идет к завершению, эта лебединая песня.

Вера в либеральную Россию, как кто – то хочет это и грезит в западном мире – это обманчивая мечта, которая пока невозможна в тех границах, в которых существует Российская Федерация», – подытожил депутат.