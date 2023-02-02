«Никаких «меньшинств»! Русский язык выдрать из Конституции!» – Фарион

Требования в Киево-Могилянской академии говорить исключительно на украинском языке – смехотворны, поскольку не предполагают за собой преследования и наказания русскоязычных.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила львовская националистка и патологическая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже есть либерально-гибридный языковой закон, о котором больше говорили, чем его возможно воплощать в жизнь. Он аж такой прекрасный, что наказание за нарушение применения украинского языка отложили на три года. И что нам это дало? Каждый второй день языковой скандал. И тот либеральный языковой закон абсолютно беспомощен перед теми прецедентами, которые у нас есть на каждом шагу. То же касается и Киево-Могилянки – никто никого отслеживать не будет и никого не будет наказывать. Вместо этого, как бы можно было решать этот вопрос? Очень просто, через законы. Недавно Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Вместо «меньшости», правильная была бы форма, в скобках они там добавили «сообщества». Вместо того, чтобы в этом законе чётко написать, что московский язык на Украине – это язык оккупанта, это не язык национальной «меньшости», московиты – это не меньшинство и не «меньшисть», это оккупанты, как минимум, с 1659 года, когда первые военные гарнизоны появились на наших святых украинских территориях», – понесло престарелую националистку.

По её словам, необходимо из Конституции Украины убрать все упоминания о русском языке.

«Если бы мы принимали соответствующие законы, если бы мы, наконец, изменили 10 статью Конституции, убрали бы этот четвёртый абзац, в котором идёт речь о каком-то обеспечении прав для русскоязычного населения, у нас бы исчезла эта проблема. Эта 10 статья – абсолютно устаревшая, она не соответствует нашим нынешним потребностям и не соответствуют тому страшному состоянию войны, когда украинцев уничтожают, прежде всего, потому что они говорят по-украински», – потребовала нацистка.