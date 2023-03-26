«Никаких ограничений» – Прибалтика одобрила теракты в российском тылу

Константин Серпилин.  
26.03.2023 23:16
  (Мск) , Рига
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ВСУ-убийцы, Дзен, Прибалтика, Русофобия, Терроризм, Украина


Страны западного блока не ставят перед Украиной никаких ограничений по силам и средствам в войне против России, даже если речь идёт о терактах в глубоком тылу, направленных против мирных жителей.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не ставят перед Украиной никаких ограничений по силам и средствам в...

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«Есть такое явление, «Русский добровольческий корпус». Это отряды, состоящие из граждан России, воюющие в составе Украины против путинистов. И не так давно была известная вылазка на территорию России. Они зашли на территорию, обстреляли БТР, записали видео с флагами.

С вашей точки зрения, как дипломатов, имеют ли право на существование такие акции на территории РФ, со стороны граждан РФ, с оружием в руках противостоять путинскому режиму?» – поинтересовались в зале.

По мнению Адоменаса, воюющие на стороне ВСУ российские предатели должны считаться частью украинской армии, однако никаких других ограничений перед ними нет.

«Граждане очень многих стран воюют на стороне Украины. И говорить о какой-нибудь идентификации, кроме украинской – это выходить за пределы военного права. Их участие регулируется законами Украины. Я бы не связывал эти вопросы.

Другой вопрос, возможны ли удары по стране-агрессору. Если это нужно для защиты Украины, военное право и конвенции никаких исключений не делают. Такие акции, конечно, возможны», – сказал литовский дипломат.

С ним полностью согласился экс-посол Латвии в России (2017-2023 гг.) Марис Риекстиньш.

«К этому вопросу мне даже нечего особо добавить», – отметил он.

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