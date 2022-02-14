«Никаких переговоров, нас 400 тысяч штыков»: воинственное заявление партии Зеленского

Новости Украины

Российские войска на украинских границах — это принуждение Киева к реализации Минских соглашений.

Об этом в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады заявил замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году мы получили прививку от того страх, который у нас был. У нас уже другая армия, другие люди, восемь лет война, и мы продолжаем работать. И мы видим сейчас огромную информационную войну, которая развернулась на фоне Украины. Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас совсем не пугает 100 тысяч российских войск. Четыреста тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну. Хочу выразить своё восхищение блестящей работой министерств обороны и иностранных дел в эти дни, министерству инфраструктуры. Считаю, именно так должно работать государство. От переговоров до самолёта на Украине, от оружия до учений, и оружии на передовой», – заявил «слуга».

При этом он подчеркнул, что никто не заставит Киев идти на прямые переговоры с Донецком и Луганском, как это предписывают Минские соглашения.

«А что касается некоторых заявлений, которые прозвучали на совещаниях, когда было предложение ответить по Минским соглашениям, готовы мы их выполнять или нет, то вы нас не посадите за стол переговоров даже когда стоят войска. Потому что мы будем защищаться, и мы не будем сдавать суверенитет, и мы сейчас не слабые. Мы спокойно движемся к своей цели, мы будем защищать свою страну и не сдавать её суверенитет», – храбрился Мотовиловец.