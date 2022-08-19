«Никаких переговоров, нужно вооружаться»: киевская пропаганда агитирует за войну

Если Украина и Россия проведут переговоры, результатом которых станет перемирие, в будущем Россия накопит силы и уничтожит украинскую государственность полностью.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила киевская журналистка и антироссийская пропагандистка Татьяна Даниленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Даниленко, Украина, наоборот, должна не искать пути мира, а еще больше вооружаться.

«Если сейчас вроде бы будут или не будут переговоры о каком-то примирении, это будет еще большей катастрофой, потому что тогда, через несколько месяцев, они уже придут, чтобы нас окончательно добить, как тогда они остановились для того, чтобы приготовиться, так же сейчас может произойти то же самое.

Я надеюсь, что Зеленский, понимая настроения в обществе, на это не согласится, но если такое произойдет, то нас ждет более ужасная катастрофа, чем 24 февраля этого года», – считает журналистка.