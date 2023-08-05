«Никаких переговоров о мире, пока не освободим Одессу» – Баранец

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Российское руководство не пойдёт на мирные переговоры с киевским режимом до тех пор, пока все озвученные цели СВО не будут выполнены.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие могут быть переговоры, у нас дофига работы на юге. Надо полностью освободить Донецкую и Луганскую области, они ж ещё не под нашим контролем. Посмотрите, у нас ещё иного работы в Николаевской, Одесской областях, надо отрубить противника от Чёрного моря. Какие могут быть переговоры. Все разговоры о переговорах кажутся мне какой-то нелепостью. Когда мы говорим, что готовы к переговорам – это скрытая форма признания нашей слабости», – сказал Баранец.

«У нас выполнена задача по демилитаризации Украины? Мы ж поставили задачу перед народом, она выполнена? Нет – до свидания. А все эти игры с привлечением африканских и дальневосточных стран, и комиссия какая-то от России уже живёт в Вашингтоне, договаривается с американцами. На каких условиях? А если американцы потребуют принять условия Зеленского, мы же не пойдём на это», – добавил он.