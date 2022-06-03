«Никаких переговоров с Путиным»: Тимошенко закатила истерику во Львове

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Новости Украины

Украина не пойдет на переговоры с Россией о мире, потому что для нее это будет означать необходимость признать потерю Крыма и широкие автономии республик Донбасса.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тимошенко, подписав договор сейчас, Украина отсрочит на пару лет новые боевые действия.

«На вопрос, какие должны быть сейчас мирные переговоры с Путиным, могу ответить очень коротко – никакие, абсолютно. Я хочу, чтобы все украинцы сейчас осознали одну важную вещь: не существует двух вариантов – это победа и разгром или мирное соглашение с Путиным и выход из войны с мирным соглашением. Этих двух вариантов не существует. Существует один вариант – это только победа… Мирный переговорный процесс с Путиным не приведет к миру – это главное, что мы можем знать. Максимум, что может этот мирный процесс дать – это отсрочку новой войны на пару лет… Крым, мы уже слышали, на 15 лет откладываем, а после 15 лет забываем, а Донбасс – два варианта: или это отдельные две страны независимые, и мы должны это признать, или это новый вариант «Минских соглашений». То есть возвращение в Украину супер, гиперавтономий из Донбасса – Луганская и Донецкая области под контролем страны-агрессора для того, чтобы влиять на внутреннюю жизнь Украины. Я хочу вам сказать – это не соглашение о мире, это соглашение о следующей, новой войне в Украине, потому нельзя это рассматривать, если мы хотим, чтобы страна начала нормально жить и получила долгосрочную мирную перспективу и Европа, и мир, и Украина. Потому как бы тяжело ни было, мы не имеем права идти на любые переговоры», – заявила Тимошенко.