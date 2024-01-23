Никаких переговоров. Только война: от Украины требуют «не заглотнуть курильскую наживку Путина»

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Исходя из опыта Японии, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на переговоры с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Nikkei Asia, одном из крупнейших англоязычных журналов Японии, пишет профессор политологии Университета Темпл в Токио Джеймс Браун.

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Он считает, что «Украина может извлечь уроки из давнего территориального спора Японии с Москвой».

«Суть в том, что Россия активно использовала территориальный спор как источник рычагов воздействия. Десятилетия назад Москва могла бы объявить этот вопрос закрытым и просто отказаться от переговоров с Японией. Вместо этого Россия намеренно оставила дверь приоткрытой и периодически призывала японских лидеров поверить в то, что территориальная сделка возможна. Это стало очевидным в 1960 году, когда Советский Союз уведомил Японию о том, что острова могут в конечном итоге быть переданы «только в том случае, если все иностранные войска будут выведены из Японии», что было грубой попыткой вбить клин между Токио и Вашингтоном», – пишет Браун.

По его словам, в 2012 году президент России Владимир Путин предложил разрешить территориальный спор посредством хикиваке — термина дзюдо, означающего «ничью».

«Это возродило надежды японцев на возможность возвращения как минимум двух островов. Тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ проглотил наживку и провел следующие семь лет, предлагая экономическое сотрудничество и стремясь к личной дружбе с Путиным в тщетной попытке добиться уступок со стороны России. Когда Россия захватила Крым и начала захват земель в Донецкой и Луганской областях, правительство Абэ дистанцировалось от западных санкций в отношении Москвы», – описывает свой взгляд на ситуацию автор.

Он считает, что в ближайшие годы Россия «наверняка попытается сделать что-то подобное с землями, которые она захватила на востоке Украины, но, вероятно, не с самим Крымом».

«Москва будет обсуждать смутную перспективу возвращения некоторой территории, если Киев согласится сохранять определенную дистанцию ​​от Запада и НАТО. В то же время, как показал пример Японии, у России вообще не будет реального намерения отступать. Опыт Японии является полезной корректировкой для тех на Западе, которые склонны утверждать, что Украине необходимо совершить полный разрыв, свернув борьбу за возвращение оккупированных Россией территорий и вместо этого сконцентрировавшись на построении энергичной, ориентированной на Запад демократии на тех территориях, где она находится. Сохраняет», – продолжает профессор.

Эксперт подчеркивает, что «Россия не позволит этому случиться».

«В конце концов, целью Путина во время вторжения в 2022 году был не захват территории, а осуществление контроля над Украиной в целом. Оставленные в руках России, оккупированные территории станут верёвкой, которую Москва будет дергать на протяжении десятилетий как средство манипулирования украинской политикой. Это еще одна причина, по которой Украина должна противостоять давлению с целью пойти на компромисс и настаивать на немедленном возвращении всех оккупированных территорий», – резюмировал Браун.