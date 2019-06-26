Никаких Петров Великих! Киевский историк призвала перекодировать всю Полтаву

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сампсониевскую церковь-памятник в Полтаве якобы расписывал украинский художник, что может быть использовано Киевом для промывки мозгов населению.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила украинский историк Ольга Ковалевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим об этой церкви (Сампсониевская церковь в Полтаве, заложена в годовщину Полтавского сражения в 1852 году – прим. ред.) и якобы исполнении завета Петра Первого, нужно сказать, что внутри эта церковь была расписана уникальным украинским художником, и возможно, во время экскурсии именно на это нужно обращать внимание.

То есть человек, который волей судьбы оказался в определённых обстоятельствах, он стал учеником Мурашко в Киеве, потом учился в академии у самого Репина. И роспись этого Алексея Сокола уникальна, это уникальный пример украинского модерна, у нас таких вещей просто нет.

И имея такой памятник якобы Полтавской битве, мы реально можем говорить о перекодировании, и рассказывать об этом памятнике с привязкой к Украине», – поделилась идеей Ковалевская.