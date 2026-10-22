Победа на президентских выборах Марин Ле Пен будет означать тот же самый заукраинский курс Франции, только без впадания в «русофобский раж», как это происходит у Макрона.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на современном истеблишменте даже Марин Ле Пен, даже те партии, которые традиционно в России считаются дружественными, даже они не будут проводить дружественную по отношению к России политику. Пока в этом плане не очень хорошая ситуация, не очень хорошие перспективы я вижу», – сказала историк, эксперт по Франции Олеся Орленко.

Её дополнил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«Нам нужно оставить иллюзии, что у нас какие-то есть прорусские или пропутинские партии. Их нет. Просто, может быть, такой русофобский раж, в который вошёл Макрон и близкие к нему круги, вот это возможно более умерится. Тот же случай президентства Марин Ле Пен. Она же за помощь Украине, но против финансовой помощи. Главный тезис – что мы не можем Украине давать деньги, даже не упоминая о коррупции и прочем. Что у нас у самих не хватает на наши французские всякие дела – почему мы должны давать миллиарды на Украину? Вот основной посыл», – отметил Фёдоров.

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