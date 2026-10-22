Никаких «пророссийских» или «пропутинских» кандидатов во Франции нет – эксперты

Максим Столяров.  
22.10.2026 12:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 178
 
Дзен, Политика, Россия, Франция


Победа на президентских выборах Марин Ле Пен будет означать тот же самый заукраинский курс Франции, только без впадания в «русофобский раж», как это происходит у Макрона.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа на президентских выборах Марин Ле Пен будет означать тот же самый заукраинский курс...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас на современном истеблишменте даже Марин Ле Пен, даже те партии, которые традиционно в России считаются дружественными, даже они не будут проводить дружественную по отношению к России политику. Пока в этом плане не очень хорошая ситуация, не очень хорошие перспективы я вижу», – сказала историк, эксперт по Франции Олеся Орленко.

Её дополнил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«Нам нужно оставить иллюзии, что у нас какие-то есть прорусские или пропутинские партии. Их нет.  Просто, может быть, такой русофобский раж, в который вошёл Макрон и близкие к нему круги, вот это возможно более умерится.

Тот же случай президентства Марин Ле Пен. Она же за помощь Украине, но против финансовой помощи. Главный тезис – что мы не можем Украине давать деньги, даже не упоминая о коррупции и прочем. Что у нас у самих не хватает на наши французские всякие дела – почему мы должны давать миллиарды на Украину? Вот основной посыл», – отметил Фёдоров.

Читайте также: Ле Пен: из-за санкций Россия стала зарабатывать больше, а мы – меньше 

Метки:

English version :: Читать на английском Никаких «пророссийских» или «пропутинских» кандидатов во Франции нет – эксперты

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора