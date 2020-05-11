Никаких реформ не будет: Зеленский назначил Саакашвили для других целей – эксперт

11.05.2020, Киев, Игорь Петров

Назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета совета реформ Украины не значит, что он на самом деле будет заниматься реформами. Его функция – представлять украинскую власть на Западе и, возможно, служить «ледоколом» для Зеленского во внутренней политике.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не для этого туда назначен, потому что сегодня, в условиях кризиса, в условиях дефицита бюджета, никаких реформ быть не может. Нет для них ресурсов, нет для них обстоятельств проведения.

Мы сегодня наоборот имеем обратный процесс – сворачивания медицинской реформы, модификацию образовательной реформы. Поэтому я думаю, что это просто красивая должность, для того чтобы Саакашвили мог выполнять главную задачу президента.

Главная задача, которая, скорее всего, перед ним стоит, насколько я понимаю и рассказывают люди, которые ближе к этому процессу, – это представительство команды Зеленского за рубежом. Правильно должность Саакашвили назвать надо «специальный посол президента Украины Владимира Зеленского в странах Запада и в общении с кредиторами».

Вот функция Саакашвили. На Западе он считается своим, и вот эта функция на него будет возложена. У Зеленского же проблемы с Западом. После отставки Гончарука и Рябошапки, после зачистки комиссии генеральной прокуратуры по подбору кадров мы видим, как сейчас визжат все грантоедские структуры.

Есть проблема с Западом, уровень недоверия возрастает. После этого национального поворота в кадровой политике, всей этой истории со Шмыгалем, с Венедиктовой, мне кажется, что просто посоветовали президенту: а ты возьми Саакашвили, он хорошо общается на Западе, у него есть там имидж, он нам поможет как-то там картинку сбалансировать на Западе. Это, мне кажется, главная функция.

Единственное, чего я еще не понимаю, – какие внутренние функции Саакашвили, разрешено ли ему говорить внутри? Если ему разрешено говорить внутри, то он может быть vip-спикером власти и «ледоколом» для Зеленского: там, где кого-то неудобно Зеленскому атаковать – можно натравливать Саакашвили.

Если Саакашвили не разрешено говорить внутри, его функция будет исключительно внешнедипломатическая», – подытожил Руслан Бортник.